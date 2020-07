Genova, immigrato si masturba davanti a una ragazza: "Che ore sono?", poi l'orrore

05 luglio 2020 a

Una storia di ordinario orrore che arriva da Genova. Un immigrato, mentre era seduto su una panchina, con la scusa di chiederle che ore fossero, ha fermato una ragazza che stava passando davanti a lui. Dunque, mentre la giovane controllava il telefono ha iniziato a masturbarsi davanti a lei. Il responsabile del gesto, un marocchino di 35 anni e senza fissa dimora, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Il tutto è avvenuto ai giardini Baltimora. Inoltre, l'uomo è stato sanzionato per ubriachezza e il Questore gli ha ordinato di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni (ma sperare che lo faccia è discretamente utopico).

