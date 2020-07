Cittiglio, primario sospeso dall'ospedale: "Questo fro*** di m***", insulta il paziente mentre lo opera

07 luglio 2020 a

Insulti omofobi in sala operatoria. Scandalo nell'azienda sanitaria Sette Laghi di Cittiglio (Varese): un primario è stato sospeso con l'accusa di aver pronunciato frasi ingiuriose contro un paziente in anestesia generale. È stata una persona presente all'intervento a presentare l'esposto contro il medico: il fatto, come riporta l'agenzia Agi, risale allo scorso 25 marzo, in pieno caos coronavirus. Durante un'operazione, il primario sarebbe apparso insolitamente nervoso fino ad esplodere: "Ma guardate se io devo operare questo fro*** di mer***. Non è giusto che in questo periodo di emergenza debba perdere tempo per operare questi fro***".

"I presenti — si legge nell’esposto presentato al Tribunale per i diritti del Malato di Varese e all’Ordine dei Medici - rimanevano stupefatti, attoniti da tanta violenza verbale". Di fronte alle rimostranze di uno di loro, il medico l'avrebbe invitato ad uscire dalla stanza prima di concludere l'intervento "con nervosismo e frettolosità". Al momento l'azienda ospedaliera non ha replicato.

