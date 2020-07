Platinette, la frase-choc sull'utero in affitto: "Più violento degli stupratori, non è serio da parte di una coppia gay"

07 luglio 2020 a

Mauro Coruzzi, alias Platinette, è tornato a parlare di unioni civili e utero in affitto in un video pubblicato sui social dopo le polemiche legate a un’intervista che aveva rilasciato qualche giorno fa. “L’idea della coppia non è nei miei obiettivi di vita, posso dirlo? Sono felice che ci sia una legge e che coloro che vogliono utilizzarla lo facciano. Ma posso aggiungere che non mi riguarda? Posso aggiungere dall’alto della mia venerandissima età che il mio essere differente dalla norma significa anche essere differente nei comportamenti? No, non si può dire…”.

"Della lobby gay mi fa paura Casalino". Bomba di Platinette sul "suggeritore": "Ma Conte si accorge dell'umiliazione?"

Poi Platinette ha usato parole forti riguardo alla pratica dell’utero in affitto: “Adottate un figlio, non nascondetevi dietro un figlio. È serio da parte di una coppia gay chiedere a una donna l’utero in affitto, pagarlo, sfruttarlo per avere un figlio che gli somigli? Io non sono fatto per quella vita lì, ho un senso elevato della responsabilità: figuriamoci se ho il coraggio e la leggerezza per avere a casa un figlio, frutto magari di un utero in affitto. Sei più violento tu con le donne di quanto siano gli stupratori: la paghi perché vuoi qualcosa che ti assomigli, poi la liquidi. Certo, lei è consenziente, ci mancherebbe fosse costretta a farlo”.

