Roberto Formigoni assolto per il caso "Vero": giro di tangenti nella sanità, la decisione del pm

14 luglio 2020 a

a

a

Roberto Formigoni è stato assolto per una presunto giro di tangenti nella sanità, risalente al periodo in cui era il governatore della Lombardia. Assoli anche Carlo Lucchina e Simona Mariani, rispettivamente ex dg alla Sanità ed ex dg dell’ospedale di Cremona. I tre erano accusati per la vicenda “Vero”, un macchinario per le terapie oncologiche che secondo l’accusa era stato acquistato a un prezzo superiore rispetto a quello di mercato. Il macchinario era costato otto milioni di euro: tanto lo aveva pagato nel 2011 l’azienda ospedaliera di Cremona alla Hermex Italia. Secondo il pm Messina quel prezzo è invece giustificato, anche se superiore rispetto ai sei milioni versati per lo stesso apparecchio dall’ospedale Sant’Anna di Como. Quest’ultimo pagò un costo promozionale perché era stato il primo ad acquistarlo. Inoltre il magistrato ha ritenuto lecito anche il fatto che l’acquisto è stato effettuato con procedura negoziata e senza bando di gara.

"I posti in terapia li ha tagliati Renzi". Formigoni a Senaldi, la verità: chi ha rovinato la Lombardia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.