Conclave, trucchi e menzogne: come si pilota l'elezione di un Papa

Il Papa e la Corte Pontificia sono più potenti e meglio informati di qualsiasi Principe La Corte Pontificia è il centro ove tutte le Nazioni e tutti i più begli spiriti del mondo si recano come loro patria comune. Essa è al corrente di tutti i segreti e gl´intrighi dei Principi regnanti nel mondo intero. Ciò avviene per mezzo dei Nunzi papali che risiedono presso i Principi stessi, e dei Ministri che i Principi stessi inviano come ambasciatori al Papa, nonché per mezzo di tutti i Generali e capi di Ordini religiosi, che ovunque si trovino restano in continuo contatto con i loro superiori. Non è quindi difficile capire perché la Corte Pontificia sia così potente e temibile. Nessun Sovrano dovrebbe disprezzarla. Se proprio non la si vuole lusingare, è bene trattarla almeno con prudenza e coltivarne l’amicizia. Così, se non altro, ci si proteggerà da tutti i mali di cui è capace. Anche se pare tranquilla e inerte, essa è il luogo di tutto l’Universo in cui ci sono più intrighi e turbolenze. Se la Francia vuole mantenere la superiorità che ha sulle altre nazioni, è necessario che non esiti a dedicare alla Corte Pontificia molte attenzioni, e molti denari.

Con quali armi, e colpi bassi, sarà eletto il successore di papa Francesco? Vi sono trucchi “immortali”, parola dell’abate Atto Melani (Pistoia 1626 - Parigi 1714), agente segreto nei conclavi per il Re Sole. I Segreti dei Conclavi, lo straordinario dossier di Melani che rivela come pilotare l’elezione del pontefice, è stato riscoperto a Parigi (e pubblicato in 11 lingue) da Monaldi & Sorti. Il nostro duo nazionale (e internazionale) – imbattibili segugi della Storia, dal medioevo al fascismo – ha anche fatto di Melani il protagonista della loro serie di romanzi bestseller inaugurata un quarto di secolo fa dal blasonato Imprimatur. Atto Melani servì più volte con successo nei conclavi la Francia, che anche oggigiorno cura attentamente gli affari d’Oltretevere: Emmanuel Macron ha già convocato a Roma tutti i cardinali elettori francesi. Libero presenta qui un’antologia da I Segreti dei Conclavi, che esce in questi giorni a puntate sul sito della rivista Storia in Rete.

Comportamenti da evitare I Francesi devono moderarsi e liberarsi dell’eterno sospetto verso tutto ciò che non è francese. Soltanto nei Conclavi è legittimo diffidare di tutto e di tutti, perfino di coloro che sono schierati dalla nostra parte. Nel Conclave infatti non c’è nessuno che non abbia in mente un Papa da designare, e che non sia pronto a sacrificare tutto il resto all’ambizione, all’interesse e alla vendetta.

Carattere particolare e pericoloso di molti Cardinali che aspirano al Pontificato Chiunque si trovi in condizioni d’inferiorità e si mostri rigido, ostinato e aggressivo, lo diverrà ancor più quando, ormai eletto Papa, non avrà più nulla da perdere o da temere. Tocca agli Ambasciatori scovare individui del genere, e informarne i loro Sovrani. E ciò proprio perché hanno potuto vedere di persona, quando hanno avuto a che fare con Cardinali e Prelati in carica, di cosa sarebbero capaci questi soggetti se occupassero il Seggio supremo.

Trucco per eleggere rapidamente un Papa

Quando si ha a che fare con l’elezione di un Papa, si deve affilare il ragionamento come non mai. Per evitare sorprese o Conclavi interminabili, bisogna accordarsi segretamente su un candidato, e tra pochissime persone: Ambasciatori e Cardinali capi fazione. Una volta deciso di eleggere questo o quel soggetto, si procede subito. Se la cosa è condotta con la dovuta rapidità, nessun Cardinale indipendente osa opporsi. Gli si dice che il nuovo Pontefice sta per essere condotto alla Cappella del Conclave. A quel punto, il Maestro delle Cerimonie dà il segnale con la campanella, e i Cardinali si dirigono verso la Cappella, tutti in fila uno dietro l’altro, come un gregge di pecore. Credendo che i giochi siano ormai fatti, si chiedono l’un l’altro chi stia per essere eletto, e fanno a gara per individuare il nuovo Papa onde essere i primi a felicitarsi con lui e precipitarsi a chiedergli qualche grazia. Con questo sistema le elezioni avvengono con ordine e senza eccessivi scandali.

Come vincere il Conclave sfruttando le divisioni tra Cardinali

Il Sacro Collegio è composto da Veneziani, Fiorentini, Genovesi, sudditi dello Stato della Chiesa, Milanesi e Napoletani, oltre che dai Cardinali sudditi delle Corone straniere. Gli spiriti e gli interessi di tutte queste nazioni sono tra loro così contrastanti che, non appena si vorrà mettere in lizza un Veneziano o un Fiorentino, i Genovesi – mossi da naturale invidia - faranno di tutto per farlo cadere. Naturalmente i Genovesi si devono aspettare lo stesso trattamento da parte dei Veneziani e dei Fiorentini, che faranno di tutto per restituirglielo. Starà agli Ambasciatori impedire l’elezione di soggetti poco graditi al loro Sovrano. Dovranno fomentare le divisioni, e scoraggiare chi osa candidarsi senza l’approvazione del loro Re, minacciando un veto palese (che è molto umiliante!).

Dei Papi eletti per errore

Il metodo comunemente seguito nei Conclavi è il seguente: scrutinio dopo scrutinio le fazioni si spartiscono i voti, finché non si arriva ad un accordo sul candidato da eleggere. Ma può capitare di commettere un errore fatale: votare un Cardinale di un’altra fazione solo per fargli piacere, o per assecondare le preghiere di amici, credendo erroneamente che pochi altri lo voteranno. In molti casi è successo che, senza volere, si finisse per eleggerlo Papa.

Regola infallibile per conoscere la natura umana

Incontri, accordi e promesse sono troppo fragili basi per conoscere un uomo. Bisogna basarsi invece sul suo temperamento e sul suo ingegno. Tutti, col variare delle condizioni e della fortuna, cambiano affetti e sentimenti. Ma nessuno cambia temperamento, neanche dopo cinquant’anni. La cosa migliore, quindi, è chiedere ai domestici dell’interessato: valletti, camerieri e lacchè conoscono meglio di chiunque altro le sue qualità buone o cattive.