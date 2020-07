Coronavirus, il bollettino del 14 luglio: calano i contagi e i ricoveri ma aumentano i morti

14 luglio 2020 a

Sono 114 i casi di coronavirus e 17 i decessi, con 335 guariti. Questi i numeri del bollettino della Protezione civile diramato il 14 luglio. Dei 12.919 casi di attuali positivi, 777 sono i ricoverati con sintomi, 60 (di cui 27 in Lombardia) quelli in terapia intensiva e 12.082 quelli in isolamento domiciliare. I casi di malati ricoverati in terapia intensiva complessivamente sono scesi di cinque unità rispetto a ieri e, oltre alla Lombardia, riguardano altre cinque Regioni: Lazio con 10, Piemonte ed Emilia Romagna con 9, Veneto e Toscana con 2. Delle 114 persone risultate positive al coronavirus, 30 sono in Lombardia, 19 in Veneto e 18 nel Lazio. I 17 casi di decesso sono invece così ripartiti: 3 in Lombardia, Piemonte e Toscana, 2 Emilia Romagna, Veneto e Liguria, 1 in Abruzzo e nel Lazio. Nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati effettuati 41.867 tamponi (ieri 23.933), per un totale di 6.004.611.

