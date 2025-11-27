Lega, clamoroso in Veneto e Puglia: cosa sta succedendo

Dopo aver contato i voti è arrivato il tempo di analizzarli. La Lega lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini e uno dei suoi vice, Claudio Durigon. «Abbiamo vinto in una realtà dinamica e produttiva esigente, come il Veneto, dove abbiamo quasi triplicato i voti e quindi vuol dire che sei credibile, sei serio, sei affidabile. E se a questo uniamo la crescita in Campania e in Puglia vuol dire che il dato è uniforme da Nord a Sud», analizza Salvini, che aggiunge: «In queste competizioni i cittadini ci hanno dato ragione. È un ottimo risultato. In Puglia superare i Cinquestelle, a casa di Conte, vuol dire che la credibilità ce l’hai».

E ancora: «In Veneto c’è Zaia che ha avuto un risultato straordinario, c’è Vannacci che ha fatto campagna elettorale dappertutto, c’è Giorgetti che è un ottimo ministro dell’Economia, ci sono i sindaci. Quindi - prosegue il segretario - dico che quando perdi, perdi insieme e quando vinci, vinci insieme. Il mio dovere, oltre che il mio piacere, è quello di scegliere la strada migliore. E dove non abbiamo vinto lavoreremo per migliorare la situazione». A questo proposito Salvini rivela che «in primavera ci sono elezioni amministrative importanti. Penso a Reggio Calabria dove siamo già al lavoro per liste competitive». Insomma, chiosa Salvini: «Il voto di domenica e lunedì ha unito l’Italia nel nome della Lega».