Famiglia nel bosco, "crini d'asino": la frase della madre dietro il verdetto-choc

La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion (inglese di Bristol) e Catherine Birmingham (australiana di Melbourne) contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che, dal 20 novembre, ha sospeso la loro responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei tre figli (una bambina di 8 anni e due gemelli di 6) in una casa famiglia protetta alla periferia di Vasto.

I bambini, descritti come illetterati all'ingresso nella struttura (non sapevano leggere né scrivere, eccetto il nome per la maggiore), sono arrivati poco puliti e hanno mostrato stupore e iniziale terrore per elementi quotidiani come vestiti profumati, interruttori della luce, sapone e soffione della doccia. I giudici hanno ritenuto insufficienti i progressi mostrati dalla coppia, nonostante la loro collaborazione dichiarata. La madre Catherine vive nella struttura e può vedere i figli tre volte al giorno (colazione, pranzo, cena), ma a quanto pare, come riporta Repubblica, proprio i giudici nutrono fortissimi dubbi sulle sue "ossessioni ambientali", come l'insistenza sugli spazzolini con crini d'asino. La madre infatti avrebbe chiesto proprio alcuni modelli specifici alla struttura dove si trovano in questo momento i bimbi.