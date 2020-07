Coronavirus, il bollettino del 16 luglio: salgono le vittime e i contagiati. Superata la soglia dei 35 mila morti

16 luglio 2020 a

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 50.432 tamponi e individuati 230 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.473, 20 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 20 persone affette da Coronavirus per un totale di 35.017 decessi dall'inizio dell'epidemia.

In Lombardia, la regione più colpita, i nuovi casi sono 80 (di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 debolmente positivi)a fronte di 10.727 tamponi effettuati. Inoltre scende sotto quota 200 in numero dei ricoverati: sono 23 in terapia intensiva (numero invariato rispetto a mercoledì) e 164 negli altri reparti (-13). I decessi sono stati 10 per un totale complessivo: 16.775. Fra i positivi, 20 casi si sono registrati a Milano (di cui 13 in città), 17 a Bergamo, 5 a Brescia, 4 a Como, Varese e Mantova, 2 a Monza, 1 a Sondrio e Lodi. Nessun nuovo contagio a Lecco e Pavia.

