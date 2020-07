Libero compie 20 anni, il 18 luglio il numero speciale in edicola con Feltri, Senaldi, Sallusti, Bechis, Giordano e tutte le firme storiche

17 luglio 2020 a

a

a

Domani in edicola lo speciale di Libero per i 20 anni dalla fondazione del quotidiano. Un numero da collezionare con i contributi dei direttori che hanno reso grande Libero in questi due decenni, dal fondatore Vittorio Feltri a Pietro Senaldi, da Alessandro Sallusti a Franco Bechis, Mario Giordano, Michele Brambilla, Gennaro Sangiuliano, Davide Vecchi e Diego Minonzio, e con l'intevento delle firme più prestigiose: Renato Farina, Alessandro Giuli, Antonio Socci, Mattia Feltri. Appuntamento in edicola: tanti auguri Libero, un grazie lungo 20 anni a voi lettori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.