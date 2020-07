Coronavirus, le due regioni che preoccupano il bollettino del 19 luglio

19 luglio 2020 a

Dopo giorni di lenta crescita sono scesi i casi totali di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore. I dati del bollettino di domenica 19 luglio parlano di 219 nuovi casi (ieri erano stati 249) per un totale, da inizio pandemia, di 244.434. I morti, mai così bassi da febbraio, (oggi 3, ieri 14) hanno così raggiunto quota 35.045. Mentre i guariti, dopo i 143 di oggi (ieri 323), sono in tutto 196.949. Le infezioni in corso hanno invece registrato un -72 (ieri -88) e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a ieri), 49 malati in terapia intensiva (50 ieri) e a 11.648 in isolamento domiciliare (ieri 11.561).

A preoccupare sono però l'Emilia Romagna (51 nuovi casi) e il Veneto (48), mnetre in Lombardia se ne contano 33. Seguono poi la Liguria con 23 casi, la Toscana con 16 e il Lazio con 17. Solo in 4 regioni si registrano zero contagi mentre nelle altre i nuovi casi si attestano sotto le dieci unità.

