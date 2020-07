Coronavirus, il bollettino del 21 luglio: scendono i contagi ma 15 vittime. Allarme per i nuovi focolai

21 luglio 2020 a

Buone notizie dal bollettino di martedì 21 luglio: netto calo dei nuovi positivi al Covid-19 nonostante un deciso aumento dei tamponi effettuati. Sono infatti 128 i nuovi contagiati da coronavirus, in calo rispetto a ieri quando erano stati 190, ma con circa 19 mila tamponi in più. Salgono così i casi totali da inizio pandemia in Italia che arrivano a 244.752 mentre il numero degli attualmente positivi scende a 12.248, con un calo rispetto a ieri di 156 persone. Dalle cifre diffuse dal ministero della Salute si registrano 15 i decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 13, che portano il totale a 35.073.

Sono poi 269 in più di ieri i dimessi/guariti che nel complesso raggiungono quota 197.431. A crescere però il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 49, due persone in più di ieri. Quanto al numero di ricoverati, sono invece 13 i posti occupati in meno rispetto a ieri per un totale di 732. Quanto ai dati territoriali, nelle ultime 24 ore, sono 15 le Regioni che hanno fatto registrare 6 o meno di nuovi casi. Si tratta di Basilicata (0); Molise (0); Valle D’Aosta (0); Calabria (0); Sardegna (0); Umbria (3); Provincia autonoma di Bolzano (1); Sicilia (2); Abruzzo (2); Friuli Venezia Giulia (2); Puglia (0); Provincia autonoma di Trento (2); Campania (6); Marche (2); e Lazio (6). In Basilicata a dire il vero si è acceso un focolaio di coronavirus proprio in un centro di accoglienza per stranieri a Potenza, dove è arrivato un gruppo di cittadini del Bangladesh sbarcato a Lampedusa. La notizia è stata confermata dalla task force regionale che parla di un totale di 25 positivi. Un dato che aumenta il rischio di contagio a causa di casi di importazione.

