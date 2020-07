Ventimiglia, militari in spiaggia? Gli assembramenti non c'entrano: immigrazione, tutta la verità su questa foto

28 luglio 2020 a

I militari girano in spiaggia per controllare i distanziamenti? Magari! Il quotidiano La Stampa ha pubblicato la foto di alcuni soldati del 32esimo genio guastatori della Brigata taurinense presidiare le spiagge di Ventimiglia: "Con l’emergenza coronavirus invitano anche i bagnanti a rispettare le distanze di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid", si legge sul sito del quotidiano. Insomma, militari in spiaggia per verificare il rispetto delle norme contro gli assembramenti.

Peccato però che i militari fossero sulla spiaggia ligure per controllare i movimenti dei migranti. Nella serata di lunedì 27 luglio lo ha confermato un comunicato dello Stato maggiore dell'esercito ha fatto sapere che "i servizi di presidio propri dell'Operazione "Strade sicure" sono condotti nella città di Ventimiglia come in altre città costiere della penisola, ma non prevedono disposizioni operative per il pattugliamento delle spiagge".



