Coronavirus, il bollettino del 31 luglio: altri 386 casi, la curva del contagio spaventa. Nove morti, il caso-Milano

Ancora cattive notizie dall'ultimo bollettino della protezione civile sull'emergenza coronavirus: nelle ultime 24 ore si sono registrati 379 nuovi positivi rispetto ai 386 della vigilia. Insomma, la curva sta crescendo in modo costante. E ancora, 9 i morti nell'ultima giornata rispetto ai tre di ieri. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.422 (+192, +,1%; ieri -386); il conto sale a 247.537 - come detto sopra - se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. Tornano però a calare i dati relativi ai ricoveri: i pazienti ricoverati con sintomi sono in tutta Italia 716, in calo di 32 unità, rispetto all'aumento di 17 di ieri; i ricoverati in terapia intensiva sono 41, in calo di 6 unità rispetto all'aumento di 9 di ieri. L'epicentro dei contagi resta sempre la Lombardia, dove sono stati registrati 77 nuovi positivi, 33 dei quali in provincia di Milano (e 20 di questi 33 proprio nella città).

