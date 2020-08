Matteo Salvini, il video di denuncia contro gli immigrati arrivati a Torino: "Vedete quanta sofferenza? Sono turisti per sempre"

01 agosto 2020 a

Nonostante il rinvio a giudizio per il caso Open Arms, Matteo Salvini non arretra di un centimetro e continua la sua battaglia contro le storture dell'immigrazione. E lo fa anche rilanciando sui social il video che potete vedere qui sotto, che mostra l'arrivo di un gruppo di immigrati a Torino. "L'arrivo dei clandestini-turisti", si legge sul video rilanciato dal leader della Lega. E in effetti, tra cappellini alla moda, smarpthone, sorrisoni e abiti fashion, sembrano davvero dei turisti. "Turisti per sempre", si legge sempre sopra il video, "a spese degli italiani". Duro il commento che aggiunge Salvini: "Non vedete la sofferenza di chi fugge dalle guerre?", cannoneggia con amaro sarcasmo.

