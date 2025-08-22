Leoncavallo, FdI zittisce la sinistra: "Saremo insensibili alle vostre sirene"

La lunghissima avventura del centro sociale più famoso d’Italia è finita ieri mattina, quando l’ufficiale giudiziario e la polizia hanno eseguito lo sfratto dell’immobile di via Watteau n. 7, che il Leoncavallo occupava abusivamente dal 1994. Un blitz del quale non era stato informato nemmeno il sindaco. Per il governo e la maggioranza non è un’operazione come le altre, ma il simbolo del ripristino della legalità e della tutela della proprietà privata anche dove sembrava impossibile farlo.

La stessa Giorgia Meloni interviene per commentare l’operazione. «In uno Stato di diritto», scrive la premier sui social network, «non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità». Occupazioni abusive come quella del Leoncavallo «sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole», spiega. E quindi promette che il suo governo «continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti».

Parole che infiammeranno l’opposizione. Con la quale Delmastro Delle Vedove, deputato di Fdi e sottosegretario alla Giustizia, va allo scontro diretto: «Rimarremo insensibili alle sirene di una sinistra salottiera e tardosessantottina che giustifica ogni illegalità se proveniente dalle frange dell’estrema sinistra». Prima della premier aveva parlato dell’operazione colui che ne è stato il regista, Matteo Piantedosi. «Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo segna la fine di una lunga stagione di illegalità», ha detto il ministro. Ricordando poi che «per trent’anni quell’immobile è stato occupato abusivamente» e che «al danno si è aggiunta la beffa», perché lo Stato si è visto «costretto persino a risarcire i danni dell’occupazione». A causa del mancato sgombero, infatti, lo scorso ottobre la Corte di appello di Milano ha condannato il Viminale al risarcimento del danno ai proprietari, quantificato in 3,3 milioni di euro. Ma «finalmente viene ristabilita la legalità», chiosa Piantedosi. Anche lui assicura che non finisce qui, perché il governo proseguirà con la linea di «tolleranza zero verso le occupazioni abusive».