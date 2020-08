Coronavirus, il bollettino del 2 agosto: frenano i contagi. Morti, giornata nera in Lombardia: 8 vittime

02 agosto 2020 a

Il bollettino della protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia di domenica 2 agosto conferma, per il secondo giorno consecutivo, una frenata dal punto di vista dei contagi: nelle ultime 24 ore sono stati individuati 239 positivi rispetto ai 295 della vigilia. In totale i soggetti attualmente positivi di cui sono certezza sono 12.456, il conto totale - comprensivo di morti e guariti - arriva a 248.070 da inizio pandemia. Dunque le vittime, otto nelle ultime ore: tutti i decessi sono stati registrati in Lombardia. Per quel che riguarda i pazienti ricoverati con sintomi sono 708, in crescita di 3 unità, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 42, in calo di un'unità rispetto al giorno precedente. La regione dove nelle ultime 24 ore si sono registrati più contagi è l'Emilia Romagna, dove sono 49, seguita dal Veneto, 45, dunque la Lombardia con 38 nuovi positivi.

