Coronavirus, il bollettino del 6 agosto: si torna oltre i 400 contagi, sei le vittime. Lombardia sempre l'epicentro

06 agosto 2020 a

a

a

Il bollettino sulla pandemia da coronavirus diffuso dalla protezione civile nella giornata di giovedì 6 agosto porta altre cattive notizie: i nuovi contagiati tornano sopra 400, per la precisione sono 402 negli ultimi due giorni; ieri erano 384. Sei le vittime nelle ultime 24 ore rispetto alle 10 della vigilia (in totale, da inizio pandemia 35.187 vittime accertate per coronavirus); 347 le persone dimesse e considerate guarite. Oggi, i soggetti positivi di cui si ha certezza sono 12.694, in crescita di 48 unità. Per quel che riguarda i pazienti ricoverati con sintomi, questi sono 762, in calo di due unità rispetto al giorno precedente, mentre sale di 1 il computo dei ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 42 persone. In Lombardia, registrati 118 nuovi contagi (di cui 18 debolmente positivi e 1 rilevato in seguito a test sierologico) e 5 dei sei decessi totali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.