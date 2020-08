Coronavirus, il bollettino del 10 agosto: 259 nuovi casi e 4 morti, ma crollano i tamponi

10 agosto 2020 a

Nel bollettino del 10 agosto sono 259 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (meno di ieri che erano 463). Una cifra che porta il totale da inizio pandemia a 250.825. I decessi di oggi sono invece quattro, rispetto ai tre di ieri, e fanno salire il totale a 35.209. Intanto c’è un paziente in più nelle ultime 24 ore ricoverato in terapia intensiva (46 in tutta Italia) mentre i positivi al Covid-19 con sintomi che si trovano in altri reparti sono 779, +16 rispetto al bollettino di domenica. Sono 12.543 i nostri connazionali al momento in isolamento domiciliare.

"Il terrorismo di presunti esperti che si occupano di zanzare": l'infettivologo Bassetti definitivo sul coronavirus

Mentre 150 sono i guariti (il totale tocca quota 202.248). In sintesi solo 3 regioni vantano zero nuovi casi e si tratta di Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata,. A discapito dei maggiori incrementi che si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32). In giornata i tamponi effettuati in Italia sono stati 26.432, -11 mila rispetto a ieri, che portano il totale a 7.276.276 dall’inizio della pandemia.

