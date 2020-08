Gratta e Vinci, "non darmi il resto ma un biglietto": Il gelato che gli cambia la vita, quanto vince

12 agosto 2020 a

Ogni tanto il gioco d’azzardo sa regalare qualche bella storia. Come quella di una coppia di mezz’età formata da un artigiano e un’impiegata: a Castelbellino, in provincia di Ancona, i due hanno deciso di utilizzare il resto di un gelato per acquistare un gratta e vinci, il “Mega Miliardario”. Una singola giocata senza pretese, che si è trasformata in una vincita fortunata quanto insperata: la coppia ha vinto in un solo colpo 10mila euro, una cifra ragguardevole in confronto all’investimento iniziale proveniente dal resto del gelato. Già negli scorsi mesi lo stesso bar nella zona di Scorcelletti era stato teatro di altre vincite importanti: altre due persone erano riuscite a vincere 10mila euro a testa.

