05 agosto 2020 a

a

a

La vita che cambia. In un secondo. Con una "grattatina". Ovviamente si parla di Gratta e Vinti e della vittoria, clamorosa, che si è registrata poche ore fa a Castrovillari, provincia di Cosenza. Un biglietto fortunato da 20 euro, il Maxi Miliardario, acquistato presso la rivenditoria tabacchi numero 2, la Tabaccheria del Corso sul centralissimo Corso Garibaldi. Grattino che ha fruttato una vittoria paria 2 milioni di euro. Per inciso, non è la prima volta che in quella tabaccheria si registrano importanti vincite: insomma, pare essere un luogo davvero baciato dalla fortuna. I titolari non nascondono la loro gioia ma spiegano di non conoscere chi abbia sbancato: "Non conosciamo però la persona che ha vinto. Speriamo che si ricordi di noi". Per gli amanti delle statistiche, il numero machigo che ha regalato i 2 milioni al vincitore era il 23.

Gratta e Vinci, trionfo milionario in provincia di Cosenza. Pazzesco: proprio nella tabaccheria in cui...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.