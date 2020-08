Viviana Parisi, svolta sul giallo dei 22 minuti: un video con "interessanti dettagli", la chiave della sparizione

13 agosto 2020 a

Qualcosa si muove sulla misteriosa morte di Viviana Parisi e la sparizione del figlio Gioele. Ora spunta un nuovo video, girato da telecamere di videosorveglianza private a Sant'Agata di Militelo, Messina. Si tratta di un filmato estremamente importante perché riprende l'opel Corsa della 43enne in quei 22 minuti fino ad oggi considerati un buco nero. A darne notizia è il quotidiano La Sicilia che rivela come le immagini siano state riprese da una telecamera di videosorveglianza privata. Per gli investigatori conterrebbe "interessanti dettagli", anche se ancora non si conosce il contenuto del girato. Non è infatti dato sapere se l'importanza attribuita a questo nuovo elemento sia legata al "cosa" si vede o al "dove" il video è stato ripreso.

Intanto gli investigatori con i tecnici Enel hanno raggiunto il traliccio sotto il quale è stato rinvenuto il corpo della dj. Le fratture multiple, al torace e al bacino, riscontrate nell'autopsia, sono compatibili con una caduta dall'alto. Motivo questo per cui si tende a escludere un omicidio.

