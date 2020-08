Coronavirus, il bollettino di Ferragosto: sempre peggio, 629 nuovi casi e 4 decessi. "Si torna ai numeri di maggio"

15 agosto 2020 a

Tornano ad aumentare i contagi da coronavirus in Italia. Nel bollettino di Ferragosto, si torna a maggio, con un dato di nuovi positivi nelle ultime 24 ore che tocca quota 629. 4 invece i morti e 314 i guariti. Attualmente i soggetti positivi sono 14.406 (+157; ieri +168). In totale le persone che hanno contratto il Covid-19 da inizio pandemia sono 253.438, di cui 35.392 sono decedute. I pazienti ricoverati con sintomi sono 764 (-7, 0,9- per cento; ieri -15), di cui 55 in terapia intensiva (-1, -1,8 per cento; ieri +1).

Intanto la Regione Emilia Romagna ha fatto sapere che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati

