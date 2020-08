Elettra Lamborghini, il concerto al Praja di Gallipoli: "Una bomba-contagio", finisce malissimo

16 agosto 2020 a

Una bomba-contagio sotto il palco. Il concerto di Elettra Lamborghini al Praja di Gallipoli, una delle discoteche simbolo del Salento, ha attratto migliaia di giovani spettatori che più o meno volontariamente hanno infranto qualsiasi regola di distanziamento sociale. Tutto questo proprio mentre in tutta Italia si discuteva, a cavallo di Ferragosto, se far chiudere o meno i locali notturni e mentre la curva dei contagi da coronavirus continua a crescere, bollettino dopo bollettino.

"Voi a ballare e cantare, noi intanto...". L'infermiere e la foto da incubo: come a marzo?

Sui social la protesta contro la Lamborghini e gli organizzatori è stata veemente, e molti hanno fatto riferimento alla decisione del dj Gigi D'Agostino di annullare il suo concerto proprio per non mettere a rischio la salute di spettatori e staff. Dopo l'evento di Ferragosto, e viste le polemiche, è stata la stessa Lamborghini, vista sul palco di Sanremo nell'ultima edizione del Festival e protagonista dell'estate con la hit La Isla, ad annunciare con una Story su Instagram il proprio passo indietro per i prossimi concerti: "Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... Riconosco che non è il momento.. Ci è stata da l'opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti".

