Coronavirus, bimba di 5 anni intubata a Padova. Medici spiazzati: "Non è sindrome di Kawasaki ma emolitico-uremica"

Spiazza e allarma anche i medici il caso di una bimba di 5 anni intubata all'ospedale di Padova in terapia intensiva. La piccola è risultata positiva al coronavirus e le sue condizioni sono drasticamente peggiorate nelle ultime ore a causa di una forma grave di sindrome emolitico-uremica. La patologia di sangue e reni in genere, come sottolinea il Corriere della Sera, è associata a infezioni gastrointestinali ma i medici stanno cercando di capire attraverso approfonditi esami se possa essere stata scatenata dal coronavirus o se la positività al Covid sia solo una sfortunatissima coincidenza.

Il caso, si diceva, inquieta perché fino a oggi nei bambini si erano registrati solo casi di correlazione tra virus e Sindrome di Kawasaki. La piccola è arrivata in Pronto soccorso giovedì, pallida, astenica e con il fiato corto. Il sospetto di coronavirus è stato subito confermato dal tampone, ma poi la situazione è precipitata a causa dell'aggravamento della patologia di sangue e reni.

