Viviana Parisi, si cercano i vestiti di Gioele: la chiave è nel prato, partiti gli scavi

17 agosto 2020 a

Al quattordicesimo giorno dalla scomparsa, proseguono senza sosta le ricerche di Gioele Mondello, il bambino di 4 anni svanito nel nulla lo scorso 4 agosto con la madre, Viviana Parisi, che purtroppo è stata ritrovata senza vita l’8 agosto. E le prospettive non sono tanto migliori per il bimbo, che potrebbe essere vivo soltanto se fosse stato preso da una terza persona dopo l’incidente sulla A20 Messina-Palermo: è una delle tante ipotesi che gli investigatori tendono a prendere in considerazione, anche se obiettivamente si teme il peggio. Le guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato alla ricerca di indumenti di Gioele: tale prato si trova a poca distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato trovato il corpo della dj 43enne. Inoltre gli inquirenti stanno visionando tutte le immagini registrate dai droni in questi giorni: si cerca ogni minimo particolare che possa offrire qualche indizio nella ricerca del piccolo.

