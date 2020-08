Vergonzana, Sabrina Beccalli di 39 anni sparita da Ferragosto: auto bruciata, dentro c'era un cane carbonizzato non suo

17 agosto 2020 a

Un altro giallo in questa drammatica estate italiana. Sabrina Beccalli, 39 anni, è scomparsa da due giorni a Vergonzana, frazione di Crema. La sua auto, una Fiat Panda, è stata ritrovata bruciata nelle campagne circostanti e al suo interno c'era anche un cane, carbonizzato. Particolare significativo: la donna, separata e con un figlio, non aveva animali domestici. Questo farebbe propendere per un incendio di origine dolosa che fa temere il peggio per le sorti della Beccalli. Come riporta il Quotidiano nazionale, la 39enne venerdì scorso aveva fatto visita al parroco di San Bernardino, don Lorenzo Roncali, per comunicargli di aver trovato un lavoro. Una soddisfazione in un momento difficile dal punto di vista economico. Sabato mattina, a Ferragosto, ha accompagnato il figlio di 14 anni da amici, che lo avrebbero portato in piscina ad Antegnate (Bergamo). Avrebbe dovuto andare a riprendere il figlio a mezzogiorno, ma non si è mai presentata.

