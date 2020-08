Coronavirus, le chat dei ragazzi romani e il focolaio in Costa Smeralda: c'era anche il figlio di Alemanno

18 agosto 2020 a

Dopo che ieri è scattato l’allarme per i contagi da coronavirus avvenuti a causa di una festa in Sardegna a cui hanno partecipato diverse comitive di ragazzi, anche della Roma bene, adesso è la paura a correre sul web. I partecipanti al party rientrati nelle loro abitazioni passano le ore a scambiarsi messaggi in chat chiedendo consigli agli amici e notizie sulla loro salute. La paura di ammalarsi di coronavirus, scrive il Giornale, adesso è tanta: “Evitiamo. Stiamocene per gli affari nostri. Con le mascherine. Alla fine effettivamente è grave”. Sono alcune delle frasi che i ragazzi si sono scambiati in chat. Vengono anche date informazioni sui luoghi frequentati dagli amici positivi, invitando chi li ha frequentati a sottoporsi al test.

Vacanza “mordi e fuggi”, panico a Roma: otto contagiati, dov'erano stati

Tra coloro che hanno contratto il Covid alla famosa festa al Country Club di Porto Rotondo, anche il dj romano che ha fatto scatenare i ragazzi, Lorenzo Palazzi. Palazzi è stato il primo ad ammettere di essere risultato positivo dopo aver fatto il tampone il 15 agosto, pochi giorni dopo il party incriminato. Un paio di ragazze appartenenti alla comitiva di romani presenti alla festa, prima di rientrare a Roma avevano fatto scalo in Toscana, forse per incontrare altri amici o prendere parte ad altri eventi musicali. E poi sembra vi fossero anche alcuni milanesi. e alla festa con Palazzi anche Manfredi Alemanno, il figlio dell'ex sindaco di Roma.

