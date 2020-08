Viviana Parisi, "una nuova pista": dopo l'incidente è andata verso la montagna

18 agosto 2020 a

"Il testimone ci ha offerto una nuova pista". Viviana Parisi non è andata verso il mare, ma verso la montagna. La chiave del giallo di Caronia, suggerisce il procuratore Angelo Cavallo, potrebbe essere la strada presa dalla mamma 43enne quel 3 agosto, con il figlio Gioele Mondello di 4 anni in braccio, vivo, dopo l'incidente nel tunnel dell'A20 Messina-Palermo. Viviana è stata ritrovata morta a un chilometro di distanza, sotto a un traliccio. Il bimbo è scomparso, e gli inquirenti ora lo stanno cercando nella nuova zona indicata dal testimone-chiave, il turista in vacanza in Sicilia e di ritorno a casa, al Nord, e che seguiva in auto quella di Viviana. Ha visto tutto, ha parlato solo un giorno fa.



Perché Viviana si sia avventurata a piedi nel bosco, scavalcando il guard-rail, è un mistero nel mistero. Cosa volesse fare o dove volesse andare, nessuno lo sa e forse lo saprà mai. "La donna, che aveva un atteggiamento protettivo verso il bimbo, andava a passo spedito. Le ho chiesto se aveva bisogno di qualcosa, ma ha cominciato a camminare lungo un viottolo, l'ho seguita, ma poi c'erano dei rovi, mi sono fermato", ha spiegato il testimone. Sembrava "impaurita", forse dall'incidente con il furgoncino o forse più a fondo, da una delle sue paranoie. "Aveva un disagio questa donna, un malessere interiore. In letteratura, vengono descritti casi di madri che uccidono i figli perché ritengono di proteggerli così dal mondo che li circonda", spiega il procuratore. La pista dell'omicidio-suicidio sta riprendendo quota. Potrebbe aver ucciso Gioele e poi essersi buttata dal traliccio: le lesioni alla colonna vertebrale lo confermerebbero, sottolinea Repubblica, sarebbe caduta in posizione "da seduta", le sue gambe sono integre. Viceversa, le "fratture costali anteriori e posteriori" sarebbero compatibili anche con una aggressione. Le sue unghie non hanno terra, quind non ha scavato per seppellire Gioele. "Ma potrebbe aver coperto il corpo del bambino non scavando una fossa, ma solo con delle foglie".

