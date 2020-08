Coronavirus, bollettino: salgono nuovi casi e ricoveri in rianimazione. Nessuna regione a contagio zero

19 agosto 2020 a

Nessuna regione a contagio zero. È quanto emerge dal bollettino di mercoledì 19 agosto, rilasciato dal ministero della Salute in merito alla situazione dell’emergenza coronavirus in Italia. Tornano a salire in maniera importante i tamponi effettuati (71.095) e di conseguenza i nuovi casi: sono 642 nelle ultime 24 ore, a fronte di 7 morti e 364 guariti. Gli attualmente positivi sono 15.360, la stragrande maggioranza dei quali si trova in isolamento domiciliare (14.428): va però registrato l’aumento di ricoverati con sintomi in ospedale (866, +23) e di quelli in terapia intensiva (66, +8). Per quanto riguarda le regioni invece, detto che nessuna è a contagio zero, ce ne sono ben tredici in doppia cifra: guida la Lombardia con 91 nuovi casi giornalieri, seguita da Emilia Romagna (76), Lazio (75), Veneto (59), Campania (56), Sicilia (45), Piemonte (42), Toscana (40), Sardegna (37), Puglia (33), Liguria (30), Abruzzo (11) e Calabria (10). Insomma, con l’entrata nel vivo dell’estate sono aumentati gli spostamenti e di conseguenza la diffusione del virus in tutte le regioni.

