Meteo, ondata di caldo dal Sahara: "Aumento vertiginoso", dove si toccheranno i 42 gradi

Da oggi l’alta pressione comincerà ad avanzare inesorabilmente su tutte le regioni e da giovedì l’anticiclone invierà masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara e che non faranno altro che aumentare vertiginosamente le temperature. È quanto emerge dalle previsioni de ilmeteo.it, secondo cui fino a sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato con un aumento importante delle temperature: tra venerdì e sabato sono attese punte di 37-38 gradi al Nord e in particolare nel mantovano, veronese, bolognese e ferrarese, e fino a 40-42 gradi al Sud tra Sardegna e Sicilia. Sul resto delle città di pianura i valori massimi dovrebbero fermarsi a 33-34 gradi, che però saranno avvertiti in maniera forte perché il clima tornerà a diventare umido con il ritorno dell’afa. La situazione dovrebbe poi mutare completamente a partire da domenica: aria fresca di origine scandinava comincerà a valicare le Alpi, innescando i primi forti temporali al Nord.

