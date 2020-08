Viviana Parisi, tragico indizio: "La morte di Gioele come salvezza, na aveva parlato nell'ultimo video"

19 agosto 2020 a

Il delirio di Viviana Parisi è iniziato in casa ed è terminato con un caso di “omicidio-suicidio”. È quanto sostiene Roberta Bruzzone, la criminologa che ha parlato con l’Agi per ricostruire il giallo di Messina, dopo che è stato ritrovato il corpo di Gioele Mondello, il figlio di soli 4 anni. Secondo l’esperta, Viviana sapeva che il suo viaggio sarebbe stato senza ritorno prima ancora di uscire da casa: “È probabile che l’incidente con il furgoncino abbia accelerato la situazione, ma quando la donna ha incontrato un testimone che ha tentato di parlarle non ha risposto: un segno evidente che si trovava già in piena crisi dissociativa e si stava dirigendo verso un altro luogo per attuale il suo intento suicida”.

Paradossalmente il fatto che fosse molto attaccata al figlio e premurosa nei suoi confronti è proprio l’elemento che ha reso Viviana più pericolosa: “Ha deciso di coinvolgere il piccolo nel suo piano per privarlo di una vita fatta di sofferenza e malattia e in cui la morte, secondo la sua visione deviata, era l’unica salvezza”. Una sorta di liberazione di cui Viviana “aveva parlato d’altra parte anche nell’ultimo video pubblicato sui social, con riferimento alla morte di Gesù per la salvezza degli uomini”. A questo punto gli scenari sulla morte di Gioele sono due: “È possibile che abbia soffocato o strangolato il figlio prima di salire sul pilone e gettarsi, oppure non stupirebbe che lo abbia portato con sé nell’arrampicata per poi lasciarsi andare nel vuoto”.

