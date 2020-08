Viviana Parisi, la criminologa a In Onda: "Tracce biologiche importanti", nel terriccio le risposte su Gioele

21 agosto 2020 a

a

a

A In Onda Luca Telese e David Parenzo hanno dedicato ampio spazio al giallo di Caronia, che sta tristemente animando le cronache agostane. Su La7 si prova a far chiarezza sulla morte di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni, Gioele Mondello, i cui resti sono stati ritrovati mercoledì 19 agosto. La pista privilegiata dagli investigatori è quella dell’omicidio-sucidio: “In questo senso il certificato medico è un elemento importante - ha dichiarato la criminologa Flaminia Bolzan - la presenza di una diagnosi psichiatrica è un fattore di rischio molto elevato e frequente nei casi delle mamme che uccidono i figli”. Un dato da tenere in conto, così come non mancano dubbi importanti: “Metodologicamente abbiamo degli strumenti che ci possono permettere di chiarirli - ha spiegato l’esperta - ad esempio le tracce biologiche e quindi anche il dna possono essere estratti dal terriccio. Diventa importante capire se c’erano tracce di Gioele vicino al luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Viviana, in modo da far chiarezza su dove è deceduto il bambino”.

“Hanno ignorato del tutto queste immagini”. Viviana e Gioele, prova inquietante: quando e come potevano trovarli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.