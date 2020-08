Viviana Parisi, la pista privilegiata dagli investigatori: "Ha seppellito Gioele, poi si è tolta la vita"

20 agosto 2020 a

a

a

I resti di Gioele Mondello sono stati ritrovati nella mattinata del 19 agosto, imprimendo una svolta al giallo di Caronia. A questo punto manca solo la verità su quanto accaduto a Viviana Parisi ed al figlio, scomparsi lo scorso 3 agosto: da allora tante ipotesi e ricostruzioni, ma quella più attendibile per gli investigatori è la pista dell’omicidio-suicidio. “L’ipotesi che la madre abbia seppellito suo figlio e poi si sia tolta la vita sembra adesso la più probabile”, ha dichiarato uno degli inquirenti a La Stampa.

Il punto di ritrovamento di Gioele è situato a 800 metri dal traliccio dell’alta tensione dal quale potrebbe essere caduta (o essersi buttata) Viviana, il cui corpo è stato trovato proprio lì sotto, ed è a 200 metri dal passaggio fra l’autostrada e il bosco. I resti del bambino potrebbero essere stati spostati in quel posto, fra i cespugli, dagli animali del bosco. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio è avvalorata dal fatto che Viviana avesse il terrore che le venisse portato via Gioele: gli era stata diagnosticata una grave forma di sofferenza psichica. Infatti il procuratore di Patti qualche giorno fa aveva assicurato che la donna “era molto impaurita” e l’incidente in autostrada potrebbe aver acuito la sua sofferenza.

"Ha preso soltanto due pillole e poi...". Viviana, quello che non era ancora emerso: il dubbio sulla "crisi mistica", non era malata?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.