Andrea Camilleri umiliato, la ragazza sale a cavalcioni sulla sua statua ad Agrigento per una foto

23 agosto 2020 a

a

a

Per un selfie ha umiliato la memoria di Andrea Camilleri ed è finita alla gogna sui social. Sarà soddisfatta una ragazza bionda che, per gioco, si è seduta cavalcioni sulle spalle della statua dedicata al grande scrittore siciliano ad Agrigento. Ovviamente, l'indignazione per la foto decisamente poco rispettosa è montata molto velocemente, tanto da far diventare il post virale e farlo finire dritto dritto tra i "trending topic" del giorno. Tutto questo proprio mentre nelle stesse ore, in Sicilia, anche Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti finivano nei guai per una foto scattata sulla splendida Scala dei Turchi: essendo il luogo vietato ai turisti, la Capitaneria ha aperto un fascicolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.