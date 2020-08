Coronavirus, bollettino: superati i milleduecento contagi. Cinque regioni con più di 100 casi e lieve aumento i pazienti in terapia intensiva

23 agosto 2020 a

Continua a salire la curva dei contagi di coronavirus in Italia e c'è un lieve aumento dei morti e dei ricoverati in terapia intensiva: è quello che emerge dal bollettino di oggi domenica 23 agosto. Sono 1210 positivi nelle ultime 24 ore. La Lombardia torna ad essere la regione con più contagi (+239). Sopra quota 100 anche Emilia-Romagna, Veneto e Campania e il Lazio. Dopo la flessione di ieri, il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva torna ad essere quello di due giorni fa (69, ieri erano 64). Nell'ultimo bollettino si registra anche un aumento dei ricoverati con sintomi che salgono di 47 unità. La situazione negli ospedali resta comunque ampiamente sotto controllo. Sono sette i decessi registrati nelle ultime 24 ore. ieri erano stati tre. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 18.438 (+935, +5,3%; ieri +825); il conto sale a 259.345, se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati con sintomi sono 971 (+47, +5%; ieri +5),

