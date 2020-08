Matteo Salvini, il leader leghista twitta contro l'extracomunitario che ha minacciato di uccidere un commerciante: "Lo schifo"

23 agosto 2020 a

a

a

Le malefatte di un 42enne di origini ghanesi a Varcaturo, in provincia di Napoli, non hanno lasciato indifferente il segretario della Lega Matteo Salvini che sui propri canali social ha voluto dire la sua sull’arresto dell’extracomunitario che aveva minacciato di morte un commerciante e tutta la sua famiglia, brandendo un coltello, masturbandosi e minacciando di violentare la figlia della vittima. “Il carcere è troppo comodo per questo “signore” – ha twittato il leader del Carroccio – ci vuole il lavoro obbligatorio in galera per ripagare gli Italiani del suo mantenimento”.

Il ghanese in un’occasione era riuscito anche a scavalcare la recinzione della villetta in cui vive la vittima e - masturbandosi davanti ai presenti - aveva minacciato anche di violentare la moglie. Il 42enne aveva occupato abusivamente uno stabile in costruzione di proprietà della vittima. E, dopo esserne stato allontanato, aveva iniziato a minacciare il commerciante e tutta la sua famiglia.

