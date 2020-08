Viviana Parisi, per gli inquirenti non c'nessun omicidio: la donna si è buttata dal traliccio. Gioele forse aggredito dagli animali

23 agosto 2020 a

Tocca ai periti cercare le risposte mancanti nella vicenda della morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele a Caronia. Dopo un incidente dentro la galleria Pizzo Turdo, Viviana Parisi ha preso il figlio Gioele in braccio, ha scavalcato ilGli inquirenti: nessun omicidio, Viviana si è buttata dal traliccio ed è stata trovata morta quattro giorni dopo. Sembra essersi lanciata: lo rivelano i primi riscontri dell'autopsia. Viviana Parisi, scrive la Stampa, avrebbe trovato il suicidio da quel traliccio. Ma cosa è successo al bambino? Le sue spoglie sono state trovate al sedicesimo giorno di ricerche sotto un cespuglio di macchia mediterranea, dentro la vegetazioni fitta, a 400 metri di distanza. Per gli investigatori la madre e il bambino sono morti lo stesso giorno, il primo. Quindi il cadavere di Gioele Mondello potrebbe essere stato spostato dagli animali del bosco.

"Non può essere scivolata dal traliccio". Viviana, dalla scientifica la prova regina: "Prima ha ucciso Gioele...", poi la tragedia

Gli esperti ora devono stabilire l'ora del decesso: devono misurare la temperatura dell'aria nei luoghi dei ritrovamenti, il termometro dell'auto segna 36 gradi, ma loro usano termometri di precisione. Quel dato verrà comparato con quello delle stazioni meteorologiche della zona. Sbagliare questa premessa, comprometterebbe il risultato finale. Bisogna poi studiare l'evoluzione degli insetti sul cadavere di una vittima per stimare con la massima precisione possibile l'ora di morte. Sapere l'orario è importante perché la procura ipotizza che si tratti di un caso di omicidio-suicidio, cioè pensa che Viviana Parisi, in preda all'angoscia e alla sofferenza psichica, abbia ucciso il figlio e poi si sia tolta la vita. Ma se si scoprisse che Gioele è morto dopo sua madre quello scenario cadrebbe.

