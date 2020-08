Immigrazione, Nicola Porro svela la "bomba nascosta": "Arrivano ex combattenti del Daesh con i barconi"

28 agosto 2020 a

“Avvenire nasconde la bomba: arrivano ex combattenti del Daesh con i barconi”. Nicola Porro nella sua Zuppa quotidiana punta l’attenzione su una notizia passata in sordina. A darla è Nello Scavo sul quotidiano cattolico, anche se ovviamente con un taglio che non ferisca i fanatici dell’immigrazione e dell’accoglienza ad ogni costo. “Questa notizia non ce l’ha nessun altro giornale - fa notare Porro - in Sicilia sarebbero arrivati ex combattenti del Daesh, ovvero gente che non vorresti mai avere a casa, e sarebbero pure già scappati secondo fonti informali della polizia tunisina”. La Tunisia è tra i principali fornitori di questi reduci dalla campagna siriana, che tornando a casa non hanno alternative alla detenzione: per questo si imbarcano verso l’Europa. “In pratica sono arrivati i terroristi in Italia - aggiunge Porro - sono ex combattenti siriani che se tornano in Tunisia vengono arrestati e quindi prendono il barcone verso di noi. Un giorno bisognerà finalmente fare un po’ di ordine tra Covid, ex terroristi e persone disperate che stanno sbarcando indisturbati”.

