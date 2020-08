Palermo, incendio nel bosco di Altofonte: 1.600 evacuati. Musumeci: "Situazione gravissima, atto doloso"

30 agosto 2020 a

"Situazione gravissima" alle porte di Palermo, dove un incendio sta sconvolgendo il Comune di Altofonte. Le fiamme, divampate alle 21 di sabato nel bosco di Moarda, si stanno estendendo per oltre mille ettari, facilitate dalle alte temperature e dal forte vento di scirocco. Sono state evacuate 1.600 persone le cui abitazioni erano minacciate daal rogo, in azione tre canadair, 50 vigili del fuoco, 12 mezzi pesanti e 8 moduli boschivi. "Avremo danni inestimabili, alcune abitazioni sono andate a fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti", ha spiegato la sindaca di Altofonte Angela De Luca ai microfoni di Rainews24. Il governatore siciliano Nello Musumeci affaccia l'ipotesi del rogo volontario: "I criminali che hanno appiccato il fuoco ad Altofonte, in sei punti diversi e a favore del vento, hanno compiuto un atto violento che sta pagando una intera popolazione".

