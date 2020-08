Coronavirus, una donna di Aosta guarita è tornata positiva: primo caso in Italia, incognita sulla catena di contagio

31 agosto 2020 a

Tra i 1.365 nuovi casi di positvità al coronavirus conteggiati nelle ultime 24 ore spicca quello di una donna di Aosta. La Regione ha comunicato che una signora di mezz'età, dichiarata guarita lo scorso 24 agosto, risulta di nuovo infetta. Si tratta del primo caso simile in Italia. La donna è ora ricoverata per altre patologie al Parini di Aosta: "Probabilmente - spiega il primario di Malattie infettive, Alberto Catania al Corriere della Sera - non è una riattivazione del virus ma la paziente ha ancora dei residui virali che sono stati riscontrati dal tampone. Non può essere una reinfezione perché ha gli anticorpi". Resta però il dato inquietante ed enigmatico di un virus che riesce a "nascondersi" e ricomparire, una incognita che può pesare sia nel tracciamento degli infetti sia nella reale catena di contagio.

