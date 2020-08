Coronavirus, bollettino: crollo di contagi e tamponi, ma ricoveri in crescita costante

31 agosto 2020 a

Cala drasticamente la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Ovviamente ciò dipende dal fatto che, come da consuetudine, i tamponi analizzati di domenica sono molti meno rispetto agli altri giorni: 58mila circa contro gli 82mila di ieri. Il bollettino di lunedì 31 agosto rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 996 nuovi casi a fronte di 6 morti e 117 guariti. È il dato più basso dal 25 agosto: nell’ultima settimana i contagi erano sempre stati sopra quota mille, con un massimo di 1.462 fatto registrare tre giorni fa. Gli attualmente positivi sono 26.078, dei quali la stragrande maggioranza è asintomatica o comunque in grado di rimanere in isolamento domiciliare (24.696). I numeri ospedalieri appaiono sotto controllo, ma attenzione alla crescita costante dell'ultima settimana: i ricoverati con sintomi sono 1.288 (+37), quelli in terapia 94 (+8). Per quanto riguarda le regioni, solo Molise e Basilicata sono a contagio zero, mentre la Campania è quella con il maggior numero di nuovi casi (184). Seguono il Lazio (148) e la Lombardia (135): sono i tre territori in cui l’incidenza dei rientri dalle vacanze è maggiore. In tripla cifra anche l’Emilia Romagna (117), mentre rimangono da monitorare le situazioni di Sardegna (79), Toscana (73) e Veneto (65).

