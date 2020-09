Verona, il pompiere trascinato per 16 km nell'Adige per salvare un suicida: "Ho fatto solo il mio dovere"

01 settembre 2020 a

a

a

"Ho fatto solo il mio lavoro", queste le prime parole di Danilo Marino, il vigile del fuoco che domenica sera ha cercato di salvare un suicida nel fiume Adige a Verona. Il pompiere, 39 anni e originario di Formia, come riporta il Corriere della Sera, subito dopo essere stato salvato, ha confessato ai colleghi il suo dispiacere per non essere riuscito a salvare una vita.

L'allarme era arrivato intorno alle 21 e 30: un giovane moldavo di 24 anni aveva deciso di farla finita, buttandosi nel fiume da Ponte Pietra. "Non voglio più vivere", urlava appoggiato al parapetto. Poi si è gettato. I primi a tentare di soccorrerlo sono stati due agenti della Polizia, che poco più a valle si sono aggrappati a un ramo e hanno lavorato per riportare il ragazzo a riva. Intanto sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e Danilo era tra di loro. Si è calato nel fiume e ha avvicinato il giovane, ma il ramo si è spezzato e tutti e due sono stati portati via dalla corrente.

Vigili del fuoco ancora impegnati al nord, 3mila interventi per maltempo

Il vigile è stato trascinato per 16 chilometri dalle acque gonfie di pioggia, è stato recuperato dai suoi colleghi cinque ore dopo, alle 2 e un quarto, e poi ricoverato in ospedale. Del suicida, invece, non c'è ancora traccia. Ma le ricerche vanno avanti anche con l’aiuto di droni ed elicotteri.

Nonostante il finale di questa vicenda, Danilo viene già riconosciuto come un eroe, sopravvissuto alle acque gelide dell'Adige per diverse ore, nonostante il rumore dei flutti e il buio profondo, la mancanza di punti di riferimenti attorno, solo boschi, e poche luci con cui orientarsi. Ma il pompiere si è salvato anche grazie al suo addestramento. Mentre veniva trascinato, infatti, è riuscito a mantenere i nervi saldi e a tagliare l’idrotuta, quella con cui i pompieri sommozzatori si calano in acqua, ma che si riempie più facilmente di liquidi. Così l’ha alleggerita ed è rimasto sempre con la testa in superficie. "Sono molta fiera di lui - ha commentato la compagna di Danilo - per fortuna ho sentito dell’accaduto solo dopo averlo visto sano e salvo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.