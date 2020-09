Fials, il rinnovo contrattuale sappia dare risposte e ricompense ai professionisti della salute

03 settembre 2020 a

"Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una delle emergenze sanitarie più importanti degli ultimi anni. I professionisti e tutta la macchina organizzativa sanitaria ci hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante investire sul sistema sanitario e quanto invece i tagli decennali abbiano indebolito il nostro SSN, influenzando negativamente la risposta emergenziale all’epidemia da COVID19.” così dà avvio Giuseppe Carbone, Segretario Generale FIALS, alla sua lettera indirizzata al Presidente ARAN Antonio Naddeo e ai Presidenti del Comitato di Settore Regioni - Sanità.

La FIALS chiede la riapertura dei lavori della Commissione Paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale, art. 12 CCNL 2016-18, “oggi la Commissione riveste un’importanza ancora più profonda e ricca di significato, oggi le piazze sono tornate ad essere gremite di lavoratori e professionisti della salute che chiedono di essere ascoltati di avere riconoscimento e valorizzazione della loro professionalità”.

“Sono passati sei mesi dall’ultima riunione, è cambiato lo scenario e sono cambiati i professionisti. Ripartiamo dai professionisti sanitari, da subito e senza indugio, perché il contratto è scaduto da oltre 20 mesi e necessita rinnovarlo”, scrive il Segretario e aggiunge: “il Governo s’impegni e dia seguito ai tanti grazie spesi in questi mesi. E’ necessario che con la legge di bilancio 2021 via sia un’integrazione delle risorse economiche per il rinnovo del contratto nazionale 2019-2021 e per il finanziamento della revisione dell'ordinamento professionale relativo alla progressione di carriera".

“Noi dobbiamo investire sul Servizio Sanitario Nazionale e sugli uomini che ne fanno parte, sui professionisti della salute messi fino in fondo nelle condizioni di essere al servizio dei cittadini, così il sistema sanitario potrà essere davvero più forte”.

Auspichiamo le parole usate dal ministro della Salute, Roberto Speranza in occasione del ringraziamento a medici, infermieri, OSS e ai tantissimi professionisti e dipendenti impegnati nelle task force sanitarie durante l’emergenza, non cadano nel dimenticatoio. Non possiamo ora chiudere gli occhi - scrive nel suo comunicato il Segretario della FIALS -, non possiamo scordare quell’Italia tanto decantata dalla stessa Ministra Dadone che con un messaggio sui social, dei lavoratori della sanità scriveva: “Questo è il Paese che si mette in gioco per il bene collettivo con spirito di comunità, coraggio e dedizione. Questa è la nazione che sa affrontare i tornanti più difficili della storia e sa uscirne correndo più veloce di prima”.

La FIALS-conclude Carbone- chiede l’immediata convocazione per la riapertura dei lavori della Commissione Paritetica“ per realizzare e completare quella che era la fase istruttoria e formulare proposte organiche alle parti negoziali, auspicando ad un solerte rinnovo contrattuale che sappia dare risposte ma soprattutto ricompensare quello che i professionisti hanno e stanno vivendo tutt’ora per far fronte all’emergenza COVID19”.



