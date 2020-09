Willy Monteiro, gli amici di Colleferro contro i fratelli Bianchi: "Tutti sapevano cosa facevano"

07 settembre 2020 a

"Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva. Ero lì davanti, l'ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più". Parla Lorenzo, un amico di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso sabato notte a Colleferro nel corso di una rissa. "Tutto è stato molto veloce, sono rimasto vicino a lui per un'ora, forse meno. Quelli erano delle furie. Non ricordo molto bene. Sono ancora sotto choc, sono due giorni che non dormo e rivivo quei momenti. Queste cose non si dimenticano".

Un altro amico di Willy, invece, parla anche dei due fratelli Bianchi responsabili della morte del ragazzo: "Li conoscevano tutti qui quei due fratelli. Da due anni litigano e picchiano con le stesse modalità, sono stati autori di altri pestaggi. Si poteva evitare". Sul caso è intervenuto anche il vescovo di Velletri, mons. Vincenzo Apicella. "Siamo tutti corresponsabili". L'ennesimo atto di feroce e assurda violenza, cui non possiamo rassegnarci. Ucciso a calci e pugni da quattro coetanei, nostri condiocesani, durante una rissa di cui non conosciamo i motivi e a cui era molto probabilmente estraneo", ha sentenziato Apicella.

