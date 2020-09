Coronavirus, il bollettino dell'8 settembre: 1.370 nuovi casi, dieci morti. Su i ricoverati, allarme-Campania

08 settembre 2020 a

Numeri sostanzialmente stabili nel bollettino relativo al coronavirus dell'8 settembre diffuso dalla protezione civile. Si registrano 1.370 nuovi casi, in crescita dello 0,49%, a fronte di 92.403 tamponi, che tornano dunque a crescere rispetto a lunedì. Dieci le vittime nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 35.563. Gli attualmente positivi rilevati sono 33.789. I ricoverati con sintomi salgono di 42 unità a 1.903, salgono di un'unità i ricoverati in terapia intensiva che salgono così a 143. Dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati in Italia 280.153 casi.

In base ai dati, secondo quanto elaborato da YouTrend, il tasso grezzo di letalità si assesta al 12,7 per cento. Dunque, le cifre relative alle regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto alla vigilia: si conferma in vetta la Campania di Vincenzo De Luca, con un aumento del 3,06%; dunque la Puglia in crescita del 2,42%, la Sardegna dell'1,99%, la Sicilia dell'1,76% e la Basilicata in crescita dell'1,42 per cento.

