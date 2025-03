Meteo, Mario Giulacci: da lunedì 3 marzo cambia tutto, ecco in che modo

02 marzo 2025 a

a

a

Ieri, sabato primo, marzo il maltempo è tornato a farla da padrone con l'arrivo di un secondo vortice che ha colpito in particolare le regioni tirreniche del Centro-Nord. Piogge e temporali anche intensi a rovinare parte del Carnevale. Ma non solo: l'aria più fredda in quota ha favorito anche alcune nevicate sulle Alpi.

Un quadro meteorologico, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, instabile anche oggi, domenica 2 marzo, con precipitazioni diffuse su diverse aree del Paese, in particolare sul Nord-Ovest, su parte del Centro, in Sardegna, Puglia e Calabria. Le temperature scenderanno ulteriormente, permettendo alla neve di raggiungere quote più basse: in Piemonte e Liguria i fiocchi potrebbero fare la loro comparsa già dai 400-500 metri.

Clicca qui per accedere al sito di Mario Giuliacci

"Neve a bassa quota". Arriva la tormenta: meteo Giuliacci, dove si rischia grosso

Ma dopo questa fase instabile e contraddistinta da perturbazioni, ecco che stando ai bollettini-meteo il quadro cambierà in modo radicale, il tutto a partire da domani, lunedì 3 marzo. Assisteremo infatti a un progressivo aumento della pressione atmosferica grazie all'espansione dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale. Qusto fenomeno funzionerà come una sorta di scudo contro le perturbazioni atlantiche e le incursioni fredde dal Polo Nord, garantendo a tutta l’Italia giornate più miti e soleggiate. Possibili piogge solo al Sud e in Sicilia, fino al 4 marzo, poi stabilità e temperature fino a 20 gradi.

Tuttavia, il ritorno dell’alta pressione porterà con sé anche qualche effetto collaterale. In Pianura Padana, per esempio, potrebbero ripresentarsi banchi di nebbia, accompagnati da valori termici piuttosto bassi.