Napoli-Inter, "scandaloso, furto al Maradona": polemiche sul rigore, succede di tutto dopo il match

Mancato rigore per il Napoli? Sui social sono scoppiate le polemiche per un episodio avvenuto nel primo tempo di Napoli-Inter, con i tifosi azzurri che hanno protestato per un presunto calcio di rigore non dato alla squadra di Antonio Conte. Su un tiro di Spinazzola da fuori, Dumfries respinge con un gomito largo.

L'arbitro, però, non interviene e il Var nemmeno. Il motivo? Il braccio dell'interista è stato considerato attaccato al corpo e comunque messo in modo tale da non aumentare il volume del corpo: il pallone sarebbe sbattuto comunque sul suo petto o su un'altra parte del corpo.

I tifosi azzurri, però, non si sono detti affatto d'accordo con questa versione. "Questo è rigore netto. Sono stati dati rigori con il braccio attaccato al corpo ma questo é scandaloso. Furto al Maradona!!", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Lo ribadirò per sempre: senza Challenge le partite verranno decise dai varisti di turno. Come può in questo caso l’arbitro non aver NEMMENO POTUTO VALUTARE AL VAR?". E ancora: "Onore al Napoli che fa una partita di grande cuore. Soltanto l’arbitro Doveri salva Inzaghi da una meritata sconfitta. Dallo stadio il tocco di mano è stato chiarissimo".