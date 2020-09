Willy Monteiro, un'ora per percorrere 250 metri in ambulanza: dubbio sui soccorsi, si poteva salvare?

11 settembre 2020 a

a

a

Ci sono solo 250 metri tra i giardinetti dove è rimasto il corpo agonizzante di Willy Monteiro Duarte per 40 minuti, prima che arrivasse l'ambulanza, e il pronto soccorso di Colleferro. La ricostruzione del percorso la fa il quotidiano La Stampa. A Colleferro, comune dei Castelli Romani, c'è solo un'ambulanza. La sera dell'uccisione di Willy il mezzo è già uscito, quando chiamano l'ospedale nessuno accorre, nemmeno i medici, le procedure sembra che non lo prevedano. L'ambulanza che arriva appunto 40 minuti dopo arriva dal vicino comune di Montelanico, 15 chilometri da Colleferro.

"Strozzini e baby squillo". Willy, il prete di Colleferro e la verità sconvolgente sui fratelli Bianchi

La caserma dei carabinieri, invece, è attaccata alla piazzetta. "Le chiamate al 112 sono state più di una, ma hanno un dettaglio in comune: sono arrivate tutte dopo che l'allarme era già scattato. Cioè dopo che il maresciallo dei carabinieri di Colleferro, Antonio Carella, svegliato dalla moglie che aveva sentito le urla dei ragazzi, è sceso in strada a soccorrere Willy. Il militare è il primo a segnalare quello che è successo sotto le sue finestre. Perché la caserma è letteralmente attaccata ai giardinetti, a 100 metri dal municipio, non proprio un luogo isolato. Comunque, quando il maresciallo Carella si avvicina a Willy, verifica le sue condizioni e telefona ai colleghi, non è solo. Intorno a lui ci sono almeno venti persone"

Secondo i verbali dell'inchiesta mentre Willy è a terra, i fratelli Bianchi scappano in macchina. Quando Willy finalmente arriva al pronto soccorso a 250 metri il paziente è già gravissimo. "L'autopsia ha descritto un quadro drammatico, riscontrando traumi ovunque sul suo corpo martoriato: sul volto, sul collo, poi addome e torace, i colpi risultati fatali. L'altare spontaneo Certo è che, quando finalmente lo portano all'ospedale di Colleferro, circa 50 minuti dopo il pestaggio, Willy è già in fin di vita, praticamente in arresto cardiaco. I medici del Pronto soccorso capiscono subito che salvarlo non sarà possibile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.