Circeo, 19enne stuprata in spiaggia a Ferragosto: arrestati due ragazzi della Roma bene

11 settembre 2020 a

a

a



Stuprata una ragazza romana di 19 anni al Circeo da parte di due ragazzi neo laureati la notte di Ferragosto. La storia sembra tragicamente ripetersi e riporta al quella terribile notte del 29 settembre 1975 quando Rosaria Lopez e Donatella Colasanti dopo essere state invitate ad una festa in villa furono seviziare per due giorni da tre giovani legati ad ambienti neofascisti di Roma: Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira.

I fatti sono avvenuti il 15 agosto scorso nel promontorio romano. La 19 enne del quartiere romano di San Basilio a Ferragosto era in compagnia di un'altra comitiva di amici in spiaggia. Conosceva uno dei due ragazzi, entrambi neolaureati in giurisprudenza 24 e 25 anni, di buona famiglia, vivono all'Eur. Bevono un spritz e la giovane si allontana con i due per andare a fare due passi, pensa si fare un giro romantico sulle spiaggia che invece si trasforma in stupro.

La denuncia dettagliata presentata al commissariato San Basilio di Roma racconta la notte di violenza e poi la decisione una volta ripresa dallo shock di farsi visitare presso l'ospedale di Fondi. L'inchiesta è in mano al procuratore della Repubblica di Latina, Martina Taglione. Il pm dovrà verificare i fatti, nomi e gli spostamenti dei due giovani. Sul caso c’è il massimo riserbo da parte degli organi inquirenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.